У Ботанічному саду Києва знайшли артилерійський снаряд

У Києві на території Ботанічного саду під час проведення земляних робіт рятувальники виявили та знешкодили снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Києві.

«22 травня, по вул. Тімірязєвська, 1, на території Ботанічного саду під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-76 часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.

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Група піротехнічних робіт 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України виявила снаряд і знищила його на полігоні.

Відзначається, що всього з початку року на території Києва було вилучено і знищено 319 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси знайшли міну часів Другої світової війни.