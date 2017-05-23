У Ботанічному саду Києва знайшли артилерійський снаряд
Піротехніки виявили снаряд АС-76 часів Другої світової війни.
У Києві на території Ботанічного саду під час проведення земляних робіт рятувальники виявили та знешкодили снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Києві.
«22 травня, по вул. Тімірязєвська, 1, на території Ботанічного саду під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-76 часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.
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Група піротехнічних робіт 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України виявила снаряд і знищила його на полігоні.
Відзначається, що всього з початку року на території Києва було вилучено і знищено 319 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси знайшли міну часів Другої світової війни.