У центрі Одеси знайшли міну часів Другої світової війни

У центрі Одеси сьогодні виявлено міну часів Другої світової війни. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«О 9.40 до Портофранковського відділення поліції Приморського відділу поліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дігтярній, 12, у сміттєвому контейнері виявлено іржавий металевий предмет, зовні схожий на військовий снаряд», - розповіли у відділі.

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На місце події прибули співробітники поліції і ДСНС. Попередньо встановлено, що вказаний предмет є мінометною міною часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечний предмет вилучено і направлено на утилізацію. З'ясовуються обставини та джерело його появи в сміттєвому контейнері.