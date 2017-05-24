У Москві помер онук Сталіна

У Москві вночі 24 травня 2017 року помер режисер театру Російської Армії, народний артист Росії, онук Йосипа Сталіна - Олександр Бурдонский. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представників театру.

Відзначається, що режисер помер у лікарні після важкої хвороби серця.

"Олександр Бурдонский помер на 76-му році життя. Прощання з ним відбудеться в театрі, час громадянської панахиди похорону будуть відомі пізніше", - сказав представник театру.

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Олександр Бурдонский - радянський і російський режисер-постановник Центрального академічного театру Російської армії. Бурдонский - старший син генерал-лейтенанта авіації Василя Сталіна і Галини Бурдонской. Він народився 14 жовтня 1941 року в Куйбишеві. Онук голови Ради міністрів СРСР Йосипа Сталіна закінчив суворовське училище, а потім режисерський факультет ГІТІСУ.

Крім того, Бурдонский - онук голови Ради міністрів СРСР Йосипа Сталіна, старший син генерал-лейтенанта авіації Василя Сталіна.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Москві помер 80-річний онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі, який відомий своїми судовими процесами захист предка-вождя.