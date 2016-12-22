У Росії помер онук Сталіна, відомий своїми судовими процесами на захист предка-вождя

У Москві помер 80-річний онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі, передає "Газета.Ru".

«Він помер», — відповіли в довідковій службі швидкої допомоги

Євген Джугашвілі був сином Якова Сталіна, який покінчив життя самогубством у німецькому полоні, відмовившись співпрацювати з нацистами. Євген, зовні схожий на Сталіна, навіть знявся у фільмі «Яків — син Сталіна», де зіграв свого діда.

Інженер за професією, у радянський час він працював на декількох заводах, а в пострадянський час займався громадською і політичною діяльністю в Росії і Грузії.

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Джугашвілі здобув популярність своїми судовими процесами захист пам'яті свого діда. Він, зокрема, піддавав сумніву факт розстрілу польських військових у Катині радянськими каральними органами.

Раніше Страсбурзький суд визнав неприйнятною скаргу онука Йосипа Сталіна Євгенія Джугашвілі до Росії за статтями в ЗМІ про розстріл польських військовополонених у Катині в 1940 році.

Зазначимо, що напередодні, 21 грудня, відзначалася 137-ї річниця з дня народження Йосипа Сталіна.