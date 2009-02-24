У Кременчуці грабіжники ходили на діло з іграшковим пістолетом

У Кременчуці затримано двох чоловіків, які грабували жителів Полтавської області, погрожуючи іграшковим пістолетом.

Про це УНІАН повідомила старший інспектор ЦГЗ ГУ МВС у Полтавській області Яна ХОЛОДНА.

За її словами, затримані (обидва – 25-річні) раніше були судимі.

Як відзначив начальник Жовтневого райвідділу міліції Полтави Віталій ШЕВЧУГА, порушено кримінальну справу за фактами пограбувань і розбійних нападів.

«Вже доведена причетність до здійснення шести нападів у Жовтневому районі, одного нападу в Київському районі, одного нападу в Полтавському районі, а також нападу в Кременчуку», - сказав В.ШЕВЧУГА.