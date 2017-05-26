У Харкові справу екс-мера Слов’янська Штепи передали до Ленінського райсуду

У Харкові справу екс-мера Слов’янська Нелі Штепи передали до Ленінського районного суду міста.

Як повідомив кореспонденту УНАН адвокат Штепи Дмитро Марченко, відповідне рішення сьогодні, 26 травня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

За словами адвоката, через відсутність в Комінтернівському райсуді Харкова достатньої кількості суддів, котрі мають повноваження розглядати справу Штепи, голова суду направив подання до апеляційної інстанції для визначення підсудності.

Марченко зазначив, що під час сьогоднішнього засідання він заявляв відвід двом із трьох суддів колегії апеляційного суду та працівникам прокуратури. Ці клопотання задоволені не були.

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Натомість, апеляційний суд, розглянувши подання, передав справу до Ленінського районного суду Харкова, де сьогодні відбулася процедура розподілу суддів та визначилася колегія, яка слухатиме справу Штепи.

Як відомо, екс-мера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.