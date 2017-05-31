"Воля" заблокувала в Севастополі ВКонтакте, Яндекс і mail.ru - ЗМІ

11:12, 31 травня 2017
Суспільство
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Провайдер виконав указ президента України.

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Вранці 31 травня компанія "Воля", що працює на території окупованих Севастополя і Криму під назвою «Телесистеми», виконала указ президента України Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, Мейл.Ру і ВКонтакте.

Про це повідомляє місцеве видання ForPost.

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«Тисячі городян залишилися без доступу до електронної пошти, контактів в соціальних мережах, бізнес-можливостей і сервісів», – скаржиться севастопольське видання.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

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Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #блокування Одноклассников в Україні#блокування вконтакте#блокування російських соцмереж