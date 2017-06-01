У Львові оголошено день жалоби через смерть Любомира Гузара

У зв'язку із смертю Любомира Гузара 1 червня у Львові оголошено день жалоби. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

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"Відповідно до розпорядження міського голови Львова, завтра, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Відтак, завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара.

Як повідомляв УНІАН, Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.