В Житомирі представники координаційної ради при ОДА стали донорами для дітей

Сьогодні представники координаційної ради при Житомирській облдержадміністрації у рамках Дня захисту дітей здавали кров для Житомирської обласної дитячої лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, ця соціальна акція пройшла сьогодні, 1 червня, у Житомирському обласному центрі крові.

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«Є діти, які потребують допомоги не тільки словом, а й ділом. В цей день ми з колегами вирішили допомогти та, можливо, врятувати комусь життя», – цитує прес-служба ОДА співголову координаційної ради Володимира Стельмаха.

Також , за даними ОДА, сьогодні, 1 червня, до Дня захисту дітей на «Телефоні довіри» Житомирського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працює тематична «гаряча лінія». Житомиряни звертаються та та отримують консультацію з питань запобігання жорстокому поводженню з дітьми, безпеки дітей в інтернет-мережі, запобігання випадкам деструктивного впливу на свідомість дітей, намірів суїциду.

Нагадаємо, сьогодні в Україні - День захисту дітей.

Як повідомляв УНІАН, на виставці "Агро-2017" у Києві свою продукцію представлять 32 компанії Житомирщини.