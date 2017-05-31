На виставці "Агро-2017" у Києві свою продукцію представлять 32 компанії Житомирщини

32 компанії Житомирської області представлять свою сільськогосподарську продукцію на виставці «Агро-2017», яка відбудеться у Києві 7-10 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління агропромислового розвитку ОДА Руслана Кирилюка.

«Цьогоріч Житомирщину представлять 32 агрокомпанії з різних районів області – сільськогосподарських, харчових підприємств і фермерських господарств. Учасники виставки презентують хлібобулочні, кондитерські, м’ясо-ковбасні, лікеро-горілчані, молочні та інші види продукції. А також мед, насіннєвий матеріал, саджанці декоративних рослин та хмелю, бульби картоплі. Загалом компанії планують показати до 100 видів продукції», – зазначив Кирилюк.

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За його даними, наразі Житомирщина є лідером серед сільськогосподарських підприємств України, які займаються виробництвом органічної продукції рослинництва, тваринництва та її переробкою. Тому підприємства області – ТОВ «Органік–Мілк» та ПАТ «Житомирський маслозавод» – презентують власні види здорової та безпечної органічної продукції.

«Крім цього, в області також активно розвивається тваринницька галузь. І на спеціалізованій виставці тваринництва та ветеринарної медицини «ANIMAL'EX-2017» ПП «Галекс-Агро» представить племінну велику рогату худобу, а ФГ «Камадхєну Англо-Нубійські кози» – племінних кіз», – розповів Кирилюк.

Нагадаємо, виставка «Агро-2017» — найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, виступає ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України. Особлива увага приділяється новинкам сільськогосподарської техніки та устаткуванню, високопродуктивним породам свійських тварин, сучасним агротехнологіям для всіх галузей сільського господарства.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" та "Family City work".