Керівник "Автомобільних доріг України" пішов у відставку

Виконуючий обов'язки голови правління ДАК «Автомобільні дороги України» Артем Гриненко звільнений від займаної посади за власним бажанням. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" на сторінці в Facebook.

"Сьогодні я залишив свій пост. Іноді, щоб відкрити наступну двері треба закрити попередні. Зі своєю командою ми почали нову еру ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", відкрили нову сторінку в сфері обслуговування доріг. Сподіваюся, що мій наступник гідно продовжить втілювати наші починання", - написав Гриненко у себе в Facebook.

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Зазначимо, що ДАК «Автомобільні дороги України» є підлеглим державі в особі Укравтодору підприємством, у сферу діяльності якого входить виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд.

Це єдина державна компанія, яка виконує замовлення Укравтодору щодо ремонтних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує виділити 2 мільярди гривень для будівництва магістралі Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв.