Київ прощається з Любомиром Гузаром: онлайн-трансляція

В неділю, 4 червня, у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового віряни прощаються з колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром. Про це повідомляє Громадське.

З самого ранку в храмі відбуваються літургії. У Собор сходяться люди, щоб віддати останню шану Блаженнішому Любомиру. Зазначимо, що попрощатися з кардиналом можуть всі бажаючі.

Додамо, що двері собору будуть відкриті цілодобово. Біля труни відбуваються молитовні читання.

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Закінчиться прощання в понеділок, 5 червня, Архиєрейською літургією і чином поховання. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархій України та з-за кордону.

В молитві буде брати участь особистий посланець Папи Франциска Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Поховають Блаженнішого Любомира у крипті Патріаршого собору 5 червня об 11:00.

Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов з життя колишній глава УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар).