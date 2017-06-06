Активісти, які зірвали концерт Лободи в Одесі, назвали ім'я нової зіркової жертви

13:59, 06 червня 2017
Суспільство
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Концерт запланований на 10 червня в одеському закладі Bono Beach Club.

Моп

Наступна акція пройде в червні перед виступом популярного російського репера

Наступним концертом в Одесі, до якого готується акція протесту, буде виступ російського виконавця по імені Мot. Про це Karabas Live повідомляє з посиланням на ініціатора акції, блогера і активіста Сергій Стерненко.

«Наша наступна акція стосується виступу російського виконавця по імені Мot 10 червня в Одесі. Наше завдання максимум — видавити з нашого ринку всіх, хто співав у Криму чи виявляв відкрите неповагу по відношенню до України під час війни», — розповів Karabas Live Стерненко.

У Facebook вже створено подія, де Стерненко закликає протестувати проти майбутнього виступу. Там пояснюються конкретні мотиви акції: «Матвій Мельников (псевдонім Мot) 14 березня 2015 року виступав в окупованому Криму в місті Сімферополь. 28 вересня 2016 року знову співав там же, на цей раз з фанатом Путіна і Кадирова — Тіматі. Таким чином, він порушив закон України, правила перетину державного кордону».

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак повідомив про скасування концерту.

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Теги: #зрив концерту Лободи в Одесі#Mot