Концерт "Океан Ельзи" опинився під зривом: Вакарчук втратив голос

Українська рок-група "Океан Ельзи" у середу, 7 червня, дала концерт у Полтаві.

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Однак виступ "океанів" затьмарив стан здоров'я їх фронтмена Святослава Вакарчука. Прямо під час виконання першої пісні "Майже весна" у музиканта пропав голос.

Вакарчук звернувся до шанувальників і пояснив, що, можливо, таке з ним сталося у зв'язку з тим, що група виступає в Полтаві після тривалої перерви. Святослав попросив з розумінням поставитися до нього, адже вона "така ж жива людина", як і фанати "ОЕ". Аудиторія підтримала музиканта оплесками, пише ТСН.

Після цього Вакарчук пішов зі сцени і вийшов майже через годину. Фронтмен "океанів" повідомив, що частково відновив голос, але не повністю. Лідер "океанів" не став скасовувати концерт і відспівав майже три години.

Незабаром Вакарчук на офіційній сторінці "Океану Ельзи" в соцмережі звернувся до шанувальників і подякував їм за підтримку на концерті в Полтаві.

"Майже три години концерту пролетіли як одна мить. І хоча я не все співав, як хотілося, здавалося, що музика нас і шанувальників зробила одним цілим. Хочу щиро подякувати кожному, хто прийшов на стадіон. Ви співали зі мною. Ви підтримували мене", - написав музикант.