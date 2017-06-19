До кінця року 75% будинків Житомирщини будуть оснащені тепловими лічильниками - ОДА
Гундич зазначив, що Житомирщина в плановому режимі готується до початку опалювального сезону. Більше 33% об’єктів соціальної сфери та житлового господарства уже підготовлені до опалювального сезону
До кінця року 75% будинків Житомирської області будуть оснащені тепловими лічильниками.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації за результатами загальноукраїнської селекторної наради керівника уряду Володимира Гройсмана з головами областей.
19 червня на селекторній нараді Гундич, зокрема, інформував про ситуацію в області.
Як зазначається у повідомленні, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає повного виконання програми установки лічильників енергоресурсів в рамках підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років, оскільки це є єдиним способом реальної оцінки споживання енергоресурсів та оплати за них.
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«Сьогодні із 1 тис. 881 будинку приладами обліку теплової енергії оснащено 944 (51%). 75% будинків Житомирської області із централізованим теплопостачанням будуть оснащені тепловими лічильниками до кінця року», – повідомив Гундич.
Керівник області зауважив, що становлення засобів обліку дасть можливість жителям області сплачувати лише за використану теплову енергію, а не за загальновстановленими нормативами. Таким чином, жителі області перестануть платити за неотримане тепло і будуть споживати менше завдяки ощадливості.
«Як область-лідер в напрямку енергоефективності, ми розуміємо, що енергоощадність – це питання безпеки нашої держави», – підкреслив голова ОДА.
Також він додав, що Житомирщина в плановому режимі готується до початку опалювального сезону. З різних джерел фінансування заплановано виділити більше 232 млн грн для підготовки об’єктів. Більше 33% об’єктів соціальної сфери та житлового господарства уже підготовлені до опалювального сезону.
"Володимир Гройсман наголосив, що необхідно пришвидшити роботу із встановлення лічильників обліку теплової енергії",- зазначають в ОДА.