На Салтівці в підозрілій коробці вибухотехніки знайшли кошенят (фото)

17:53, 20 червня 2017
Суспільство
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Правоохоронці перевірили інформацію про виявлення підозрілої коробки в Московському районі Харкова.

ФОТО:ГУНП

Повідомлення про виявлення підозрілої коробки на вулиці Академіка Павлова, 18 надійшло в Московський відділ поліції сьогодні о 10:20, передає "Дозор".

ФОТО:ГУНП

На місце виїжджали експерти вибухотехнічного управління поліції.

Поліцейські встановили, що всередині знаходилися кошенята. Їх передали в Центр поводження з тваринами.

ФОТО:ГУНП

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