На Салтівці в підозрілій коробці вибухотехніки знайшли кошенят (фото)
17:53, 20 червня 2017Суспільство
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Правоохоронці перевірили інформацію про виявлення підозрілої коробки в Московському районі Харкова.
Вибухотехніки знайшли в коробці кошенят \ ФОТО:ГУНП
Повідомлення про виявлення підозрілої коробки на вулиці Академіка Павлова, 18 надійшло в Московський відділ поліції сьогодні о 10:20, передає "Дозор".
Повідомлення про дивну коробці надійшло в Московський відділ поліції \ ФОТО:ГУНП
На місце виїжджали експерти вибухотехнічного управління поліції.
Поліцейські встановили, що всередині знаходилися кошенята. Їх передали в Центр поводження з тваринами.
Кошенят передали в Центр поводження з тваринами \ ФОТО:ГУНП
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