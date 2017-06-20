На Салтівці в підозрілій коробці вибухотехніки знайшли кошенят (фото)

Повідомлення про виявлення підозрілої коробки на вулиці Академіка Павлова, 18 надійшло в Московський відділ поліції сьогодні о 10:20, передає "Дозор".

На місце виїжджали експерти вибухотехнічного управління поліції.

Поліцейські встановили, що всередині знаходилися кошенята. Їх передали в Центр поводження з тваринами.