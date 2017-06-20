У Польщі про статус біженця попросили 5 тисяч українців з 2014 року - ЗМІ

З 2014 року про статус біженця у Польщі попросили 5 тис. громадян України, у тому числі 590 осіб 2016 року і 140 – 2017 року. Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на речника Управління зі справ іноземців Якуба Дудзяка.

Читайте такожЗМІ: Німеччина почала масово відмовляти українцям в наданні притулку з вимогою залишити країну«Сьогодні у Польщі перебуває 126 тис. громадян України, котрі мають дійсні дозволи на перебування у Польщі. Це особи, котрі приїхали на основі віз та з огляду на те, що хотіли лишитися тут на довше, легалізували своє перебування, отримуючи дозвіл на перебування», - повідомив він.

Речник додав, що «ці дані не охоплюють тих іноземців з України, котрі мають візи, що дають право на в’їзд до Польщі. Таких віз минулого року було видано 1,2 млн. Лише цього року до кінця травня було видано 600 тис. віз».

2017 року до воєводських управлінь в Польщі надійшло 53 тис. заяв про дозвіл на перебування у Польщі. Дудзяк підкреслює, що насамперед «це заяви про дозвіл на тимчасове перебування, максимум до трьох років. Здебільшого як причину перебування на території Польщі називають працю».

Як повідомляє Міністерство праці, родини і суспільної політики, 2017 року було подано близько 740 тис. заяв про намір працевлаштування робітників з України, з чого видано 72 тис. дозволів на працю за період від січня до травня 2017 року.