Голова Житомирської ОДА підписав меморандум про співпрацю з "Гільдією інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури"

Голова Житомирської обласної держадміністрації (ОГА) Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю із Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА призначив нового начальника управління освіти і наукиЯк зазначається у повідомленні, підписання відбулося сьогодні, 21 червня, у Житомирі.

«Темпи приросту будівництва ( на Житомирщині - УНІАН) у минулому році склали ( до позаминулорічного періоду -УНІАН) 180%. Цьогоріч ми плануємо здати лише багатоквартирного житла більше 300 тисяч кв.м. Відповідно, це все потребує технічного нагляду. Потрібні хороші спеціалісти та професіонали, які б нам у цьому допомогли. Тоді ніхто не зможе звинувачувати ні нас, як замовників робіт, ні тих, хто їх виконував, у зловживаннях, економії на матеріалах », – зазначив Гундич.

Він висловив сподівання, що підписання меморандуму дасть можливість здійснити належний контроль і технічний нагляд за всіма об’єктами, які будуються зараз і будуватимуться в області у майбутньому.

Відповідно до меморандуму, сторони мають здійснювати спільні заходи із сприяння професійній діяльності інженерів технагляду, обмінюватися необхідною інформацією, тощо.

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» об’єднує інженерів технагляду, здійснює контроль їх професійної діяльності, видачу, обмін та позбавлення кваліфікаційних сертифікатів, тощо.