Метро на Виноградарі з'явиться до кінця 2019 року

У Києві нові станції на Виноградарі відкриють до кінця 2019 року. Про це заявив глава КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, передає "Центр транспортних стратегій".

"Зараз у нас в пріоритеті Виноградар. В цьому році закінчуємо проектування, плануємо до кінця 2019 року запустити дві станції - "Мостицьку" і "Проспект Правди". За показниками ділянка буде з великим пасажиропотоком - близько 60 тис. осіб на добу", - сказав він.

Крім того, на станції "Проспект правди" планують зробити особливі "вертикальні" тунелі, розташовані один над одним, з-за невеликих розмірів ділянки.

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У той же час, дату відкриття метро на Троєщину глава "Київського метрополітену" назвати не зміг.

"Місто дуже зацікавлене у реалізації цього проекту, але без інвестора здійснити його складно. Ми вже зробили крок вперед - Київ нещодавно підписав меморандум з компанією China Railway International Group. Зараз фахівці з китайської сторони спільно з нашими представниками будуть опрацьовувати технічну сторону питання, робити попереднє ТЕО. Після їх укладення можна буде говорити про терміни та реалізації", - сказав Брагінський.

Як повідомляв УНІАН, будівництво двох станцій метрополітену орієнтовно буде коштувати 5 млрд грн.

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