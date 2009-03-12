Кабмін обмежив закупівлю імпортної сільгосптехніки

Кабінет Міністрів України заборонив закупівлю імпортної сільськогосподарської техніки, аналоги якої виробляються в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідної постанови на засіданні Кабміну журналістам повідомила народний депутат України Катерина САМОЙЛИК (КПУ), яка є одним з її ініціаторів.

«У 18 разів за останні роки збільшилося ввезення іноземної сільгосптехніки, все це величезні гроші. Це мільярди грошей, які можна було пустити на виробництво вітчизняної техніки. Ми ці гроші просто інвестували в чужі економіки», – сказала К.САМОЙЛИК.

За її словами, лише в 2008 році до України було імпортовано сільгосптехніки на 2,5 млрд. дол. При цьому К.САМОЙЛИК наголосила, що ухвалення відповідного рішення позитивно позначиться на роботі вітчизняних виробників, зокрема, Херсонського машинобудівного заводу.