Контрабандисти активізувалися: в Україну - м'ясо, з України - цигарки

08:35, 12 березня 2009
Суспільство
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Ховають у машинах

На західному кордоні України збільшилася кількість випадків економічної контрабанди. Активізувалися контрабандисти, які намагаються ввезти до України м’ясопродукти. 

Лише за січень і лютий цього року контрабанда м’ясопродуктів  зросла у п’ять разів у порівнянні з двома останніми місяцями минулого року, повідомили „Німецькій хвилі” в західному регіональному управлінні державної прикордонної служби. Контрабандні товари порушники найчастіше намагаються приховати у власному авто, каже офіцер прес-служби Роман Стахів. Різниця у ціні м’яса, що нині є значно нижчою в сусідніх з Україною державах, зокрема у Польщі, дає змогу отримати чималу фінансову вигоду, пояснюють у митній службі.

Водночас почастішали випадки контрабанди цигарок, їх реєструють на 12 відсотків  більше у порівнянні з минулим роком. І якщо м’ясо намагаються завезти до України, то цигарки, навпаки, вивозять, тому що за кордоном вони коштують дорожче. Прикордонники зазначають, що найчастіше подібну незаконну діяльність здійснюють місцеві жителі.

 

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