"Болючий удар по "русским скрепам": вдова вбитого в Києві екс-депутата Держдуми розповіла, як буде мститися

Відома оперна співачка Марія Максакова, вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого застрелили в Києві, пообіцяла помститися за смерть чоловіка.

Про це вона заявила в інтерв'ю Fakty.ua.

"Живу, щоб, по-перше, не доставити додаткового задоволення тим, хто створив це мерзеніше зло. Знаєте, це прекрасний мотиватор. І, по-друге, щоб доставити задоволення Денису. Я за нього все одно помщуся", - зазначила Максакова.

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"Зрозуміло, не тими методами, які існують в суді. Помщуся... гуманітарно. Моя помста буде сповнена любові до моєї нової країни і моїх старань. Все, що я хотіла, але не доробила до кінця в Росії, дороблю тут — вже з новим досвідом і знаннями — набагато краще, швидше і якісніше. Це і буде моя помста", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що нещодавно Марія Максакова створила Всеукраїнський благодійний фонд на підтримку талановитих дітей.

Раніше ми публікували фото Максакової з сином у вишиванках.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. 15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено його охоронець і сам нападник, який пізніше помер від поранень. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенко, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи Паршов агентом ФСБ РФ.