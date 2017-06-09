У "ДНР" зростають протестні настрої через зупинку "віджатих" українських підприємств – ІС

Серед населення тимчасово окупованої території Донецької області зростають протестні настрої, пов'язані з фактичним припиненням роботи основних вугільних підприємств в результаті т. зв. «націоналізації».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«З урахуванням втрати ринку збуту (підконтрольна Україні територія), рішення даної проблеми в найближчій перспективі не представляється можливим», – зазначили в ІС.

У зв'язку з цим у середовищі шахтарів, які перебувають у неоплачуваних відпустках, все більш активно обговорюється питання організації масових акцій протесту на захист своїх прав (Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Горлівка). Також фіксуються затримки заробітної плати на працюючих підприємствах і виплати пенсій.

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Крім того, в Донецьку через відсутність фінансування заплановано скорочення близько 600 працівників структурного підрозділу «Донецькміськтепломережа» «ДП «Донбасстеплоэнерго». Хвиля скорочень очікується з 10 червня.