Погода на завтра. У Києві - без опадів

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, у південних областях та в Криму вранці та вдень мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, на решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києву завтра опади не очікуються. Вітер переважно північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.