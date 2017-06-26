Паралімпійський спортсмен з Житомирщини отримав стипендію від президента

Паралімпійський спортсмен з Житомирської області Дмитро Ванзенко отримав стипендію від Президента України Петра Порошенка у розмірі 10 тис. грн, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, відповідний Указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів» Порошенко підписав сьогодні, 26 червня.

«Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам: Ванзенку Дмитру Володимировичу – бронзовому призерові ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (Житомирська область) у розмірі 10 тисяч гривень», – йдеться у документі.