Співак з "чорного списку" СБУ похвалився прогулянкою в Києві після заборони на в'їзд (фото)

Білоруський репер Макс Корж, якому заборонено на в'їзд в Україну строком на п'ять років у зв'язку з його концертами в окупованому Росією Криму, приїхав у Київ.

Про це свідчать фото Макса в Instagram.

На одному знімку він позує на Майдані Незалежності, на другому – на тлі "Батьківщини-матері".

Про те, що фото зроблено після заборони, а не старі, як запідозрили деякі фолловери співака, свідчить панно "Freedom is our religion" на Будинку профспілок. Заборонили реперу в'їзд взимку 2016 року, а панно повісили до Євробачення.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, що в Києві нещодавно дав великий концерт російський репер Баста (Василь Вакуленко). СБУ не стала забороняти в'їзд артисту в Україну, хоча він виступав в окупованому Росією Криму.

Раніше одеські активісти оприлюднили "чорний список" артистів, чиї концерти будуть зривати.

A post shared by Макс Корж (@maxkorzhmus) on Jun 26, 2017 о 4:01am PDT