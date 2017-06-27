Співак з "чорного списку" СБУ похвалився прогулянкою в Києві після заборони на в'їзд (фото)
На одному знімку він позує на Майдані Незалежності, на другому – на тлі Батьківщини-матері.
Білоруський репер Макс Корж, якому заборонено на в'їзд в Україну строком на п'ять років у зв'язку з його концертами в окупованому Росією Криму, приїхав у Київ.
Про це свідчать фото Макса в Instagram.
На одному знімку він позує на Майдані Незалежності, на другому – на тлі "Батьківщини-матері".
Про те, що фото зроблено після заборони, а не старі, як запідозрили деякі фолловери співака, свідчить панно "Freedom is our religion" на Будинку профспілок. Заборонили реперу в'їзд взимку 2016 року, а панно повісили до Євробачення.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, що в Києві нещодавно дав великий концерт російський репер Баста (Василь Вакуленко). СБУ не стала забороняти в'їзд артисту в Україну, хоча він виступав в окупованому Росією Криму.
Раніше одеські активісти оприлюднили "чорний список" артистів, чиї концерти будуть зривати.