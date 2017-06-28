У Житомирі презентують книгу учасника АТО "Холодне серце"

29 червня о 15:00 в Домі української культури у Житомирі відбудеться перша презентація книги «Холодне серце», автором якої є житомирянин, учасник АТО Василь Піддубний.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, книжка написана у популярному нині жанрі фентезі.

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«Через події минулих років в Україні я відчув необхідність поділитись зі світом власним знанням історії батьківщини, козацтва, рідної мови. Тому й повість моя – історична, хоч і казка, про козацькі часи, в ній широко висвітлене повстання Богдана Хмельницького 1648 року. Ну, а крім того, багато пригод, містики, історія кохання. Головний герой – козак Радко і мої перші читачі вже мали змогу з ним познайомитись у групі «Козацькі байки» на Фейсбуці, де я друкував уривки з книги. Думаю, читачам буде цікаво, читайте. А якщо не сподобається – претензії приймаються через Фейсбук»,- каже автор книги.

«Холодне серце», на думку автора - не розважальна література, а серйозний філософський твір.

В електронному вигляді книга з’явиться нескоро, а її перший тираж – трохи більше 100 екземплярів. Книжка має тверду палітурку та ілюстрована автором, об’ємом 520 сторінок.