Силовики провели повторні обшуки в міськраді Харкова

Генеральна прокуратура України і Служба безпеки провели повторні обшуки в міській раді Харкова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

Слідчі дії відбувалися вчора, 27 червня, проте в Генпрокуратурі повідомили про це тільки зараз.

Повідомляється, що обшуки пройшли в рамках розслідування справи про шахрайство, розтрати майна, створення злочинної організації та зловживання владою чиновниками Харківської міськради.

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Напередодні з метою перевірки та фіксації доказів, отриманих наслідком, ГПУ і СБУ провели повторні обшуки в приміщенні Харківської міської ради, реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Також обшуки проводилися по юридичних адресах ряду житлово-будівельних кооперативів, яким виділялося значна кількість земельних ділянок, а також за місцем проживання членів і засновників даних ЖБК.

"За результатами обшуків вилучено документи, що містять дані про незаконність виділення таких земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину", - йдеться в повідомленні.

Чиновників підозрюють у тому, що вони протягом 2008-2014 років створили понад 90 обслуговуючих кооперативів і сприяли їм у виготовленні правовстановлюючих документів на незаконно привласнені землі вартістю понад 4 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли у міськраді Ірпеня.