На Дніпропетровщині затримано на хабарі в 3,5 тисячі доларів майора поліції

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Національної поліції викрили на хабарі в 3,5 тис. доларів помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав вказану суму від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.