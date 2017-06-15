На Житомирщині затримано начальника відділу Держгеокадастру під час одержання хабара

Сьогодні в одному з райцентрів Житомирської області затримано начальника районного відділу Держгеокадастру під час одержання 3 тис. 300 доларів хабара.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Як зазначається у повідомленні, прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди керівником райвідділу Держгеокадастру Житомирської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ( одержання хабара) Кримінального кодексу України.

"У четвер, 15 червня 2017 року, за результатами спільних зусиль прокуратури області, Управління захисту економіки в Житомирській області та Головного управління Нацполіції в області в одному з райцентрів Житомирщини затримано начальника районного відділу Держгеокадастру Житомирської області під час одержання ним неправомірної вигоди",- сказано у повідомленні.

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Посадовець вимагав у жителя району грошову винагороду в розмірі 3 тис. 300 доларів США за позитивне вирішення питання щодо погодження відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Неправомірну вигоду вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від посади.

Досудове розслідування проводиться слідче управління Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.