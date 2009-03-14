На Полтавщині без електропостачання залишилися 77 сіл

В ніч на 14 березня в Полтавській області внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу та поривів вітру, залишилися без електропостачання 77 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Електрику відновлюють бригади ВАТ „Полтаваобленерго”.

Координацію робіт здійснює опергрупа Головного облуправління МНС.