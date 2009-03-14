На Полтавщині без електропостачання залишилися 77 сіл
14:59, 14 березня 2009Суспільство
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...через негоду
В ніч на 14 березня в Полтавській області внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу та поривів вітру, залишилися без електропостачання 77 населених пунктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Електрику відновлюють бригади ВАТ „Полтаваобленерго”.
Координацію робіт здійснює опергрупа Головного облуправління МНС.
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