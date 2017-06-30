На Волині блискавка убила двох дітей

У с. Поступель Ратнівського району, що на Волині, внаслідок влучення розряду блискавки загинули двоє дітей (2002 та 2005 р.н.). Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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29 червня внаслідок складних погодних умов на території Волинської області знеструмлено 55 населених пунктів (з них 29 частково), відключено 15 ліній електропередач та 232 трансформаторні підстанції.

Пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 37 виїздів на зрізання аварійних дерев, які впали на проїжджу частину та лінії електропередач.

Наразі роботи щодо ліквідації наслідків стихії тривають.

Як повідомляла Погода УНІАН, у Львові внаслідок удару блискавки у дерево біля Левандівського озера постраждало четверо осіб, двоє з яких загинули.