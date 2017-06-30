Понад 87 тисяч жителів Житомирщини вже звернулися до лікарів за рецептами по програмі "Доступні ліки" - ОДА

За оперативними даними, 87,4 тисячі жителів Житомирської області вже звернулися до лікарів за рецептами по програмі «Доступні ліки», повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Про це повідомив сьогодні, 30 червня, начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Сергій Березовський під час засідання консультативно-дорадчої ради у справах осіб з інвалідністю при Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів.

«87,4 тисячі жителів нашої області звернулися до своїх лікарів за рецептами по програмі "Доступні ліки". Це - хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Отримати медикаменти пацієнти можуть у 341 аптеці, які долучилися до програми», – розповів Березовський. Водночас присутні звернули увагу і на те, що не всі аптеки-учасники програми - є пристосованими для маломобільних верств населення, оскільки в деяких - незручні пандуси, зависокий поріг, тощо.

За даними Житомирської ОДА, на початок 2017 року в області зареєстровано 789 тис. 494 хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. З них хворих на серцево-судинні захворювання - 744 тис. 432 , цукровий діабет ІІ типу- 39 тис. 365 та бронхіальну астму – 5 тис.797.