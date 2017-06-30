Понад 87 тисяч жителів Житомирщини вже звернулися до лікарів за рецептами по програмі "Доступні ліки" - ОДА

16:44, 30 червня 2017
Суспільство
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За даними Житомирської ОДА, на початок 2017 року в області зареєстровано 789 тис. 494 хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. 

фото ЖОДА

За оперативними даними, 87,4 тисячі жителів Житомирської області вже звернулися до лікарів за рецептами по програмі «Доступні ліки», повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Про це повідомив сьогодні, 30 червня, начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Сергій Березовський під час засідання консультативно-дорадчої ради у справах осіб з інвалідністю при Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів.

«87,4 тисячі жителів нашої області звернулися до своїх лікарів за рецептами по програмі "Доступні ліки". Це - хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Отримати медикаменти пацієнти можуть у 341 аптеці, які долучилися до програми», – розповів Березовський. Водночас присутні звернули увагу  і на те, що не всі аптеки-учасники програми - є пристосованими для маломобільних верств населення, оскільки в  деяких - незручні пандуси, зависокий поріг, тощо.

За даними Житомирської ОДА, на початок 2017 року в області зареєстровано 789 тис. 494 хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. З них хворих на серцево-судинні захворювання - 744 тис. 432 , цукровий діабет ІІ типу- 39 тис. 365 та бронхіальну астму – 5 тис.797.

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Теги: #Житомирська ОДА#програма доступні ліки