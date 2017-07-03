26-та артилерійська бригада запрошує чоловіків на військову службу за контрактом - Житомирська ОДА

Артилеристи Житомирщини запрошують чоловіків на військову службу за контрактом, повідомляє прес-служба ОДА.

Як зазначається у повідомленні, на військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

"Перевага надається громадянам, які не мають обмежень за станом здоров’я, мають цивільну освіту за спорідненими з військовими спеціальностями та високий рівень фізичної підготовки", - сказано у повідомленні.

Серед переваг та перспектив служби - стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання, грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом (рядовому складу – 8, сержантам та старшинам – 9, офіцерам – 10 мінімальних заробітних плат), речове забезпечення у відповідності до визначених норм та термінів. Детальніше про це можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

"26-та артилерійська бригада запрошує чоловіків на військову службу за контрактом" - сказано у повідомленні.

Адреса військової частини: військова частина-польова пошта В3231, вулиця Червона гора, 1, місто Бердичів, 13302, Житомирська область.

Нагадаємо, 26-та окрема артилерійська бригада — регулярний підрозділ Збройних сил України, що входить до складу оперативного командування “Північ".

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