Адвокат українських політв'язнів розповів, як літає з Росії до Криму, не порушуючи закон

Російський адвокат Марк Фейгін отримав від України дозвіл на польоти в окупований Крим і засудив російських артистів, які літають на півострів, порушуючи українські закони. Про це він написав у Facebook.

"На увазі гостроти обговорення питання про відрядження адвокатів в Крим з території РФ, на тлі заборони в'їзду артистів і т. д. в Україну через відвідування Криму, повідомляю ще раз. Адвокати, і я зокрема, які захищають українських громадян, отримали такі законні дозволи у влади України. Я чекав кілька місяців в минулому році, спеціально звернувшись в МЗС та інші інстанції в Україні", - повідомив він.

За словами Фейгіна, такі дозволи носять винятковий характер і надаються лише при наявності істотного обґрунтування необхідності поїздок з території РФ.

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"Наприклад, вчора я був у Романа Сущенка у в'язниці (до нього я потрапляю по жеребкуванню в конкретний день), а вже сьогодні о 14.30 у мене суд у Сімферополі. Враховуючи відсутність прямого сполучення з Україною, потрапити на суд з Москви через Мінськ, Київ, Херсон і далі, я не зміг би. Війна. Що вже тепер? Але залишити кримських татар без захисту ні українська влада, ні організації кримських татар у вигнанні, ні я (як адвокат) не можемо. Тому доводиться літати з Москви", - додав адвокат.

За його словами, у всіх артистів, які відвідали Крим, і згодом заборонених до в'їзду в Україну, була подібна можливість офіційно звернутися до влади в Києві за дозволом проїзду з Москви.

"Однак вони цією можливістю або знехтували, або свідомо ігнорували. За це нехай і розплачуються", - підсумував Фейгін.

Як відомо, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко пропонує зобов'язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.