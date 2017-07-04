У Гройсмана пропонують зобов'язати організаторів концертів попереджати про гастролерів з РФ

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко пропонує зобов'язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

Віце-прем'єр повідомив, що готує відповідні зміни в закон про гастрольні заходи.

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"Я ці зміни вже готую і вони повинні полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ, інші відповідальні органи та установи про свій намір запросити музикантів, виконавців з Росії. Скажімо, за місяць до фестивалю або події, яке вони планують", – сказав В'ячеслав Кириленко.

За його словами, російських артистів повинні перевіряти в плані порушення законів щодо Криму і Донбасу.

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"10 днів повинна перевірятися інформація про порушення або непорушення такими виконавцями українських законів і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі. Якщо з цим нормально, будь ласка, отримуєте дозвіл, якщо з цим нормально, а так буде далі в більшій кількості випадків, тоді такі виконавці нехай співають для своїх шанувальників в Росії. У нас більш ніж достатньо", – зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, нев'їзних російських виконавців з початку липня становить щонайменше 14 осіб.