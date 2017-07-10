На Харківщині з ювелірного магазину "винесли" три кілограми золота

У Первомайському Харківської області невідомі проникли в приміщення салону ювелірних виробів та викрали золоті прикраси загальною вагою понад 3 кг. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Харківській області.

Читайте такожУ Херсоні озброєні молодики пограбували ювелірний магазин (відео)До правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що салон ювелірних прикрас, де вона працює продавцем, вночі пограбували. Як з'ясувалося, зловмисники проникли в будівлю торгового центру через вікно другого поверху.

Вони спустилися на перший поверх, проломили стіну і проникли в приміщення салону, звідки викрали 3 кг 100 г ювелірних прикрас. Поліцейські оглянули місце події і вилучили речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").