На Дніпропетровщині розгорівся скандал через бійцівського пса, який покусав 5-річну дитину

У Кривому Розі люди не можут захистити себе від агресивного собаки. Навіть після нападу на п'ятирічну дівчинку тварина продовжує бігати у дворі без повідка та намордника. Батьки постраждалої дитини ніяк не доб'ються, аби грізну тварину вилучили у власника. Хоча ще кілька місяців тому суд постановив: собаку конфіскувати, йдеться в ТСН.

Ганна досі пам'ятає той день, коли з чоловіком та дитиною вийшли погуляти. На лавці сидів сусід, поряд його великий собака. Оком не встигли моргнути, як пес стрибнув на дитину.

Свідок нападу розповідає, що дитина ніяк не провокувала собаку. А тварина так кинулась на малу, що повалила її на землю. Лізі пощастило, що собака не зачепив очей. На чолі слід від його зубів. Через переляк дитина півроку сиділа на пігулках. І досі, кажуть рідні, боїться йти надвір.

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В поліції кажуть: власника не змогли суворо покарати, бо ушкодження були легкі. Батьки Лізи пішли до суду. У рішенні від листопада минулого року: власника тварини оштрафувати на 60 гривень, собаку - конфіскувати .

"Минув тиждень і місяць, і два місяці, скоро буде рік, як собака досі живе. Її не вилучили", - каже мама дівчинки.

Сьогодні стафф тер'єр замкнений у квартирі. Матір власника собаки каже: тварину не віддадуть. Сусіди кажуть, бійцівський пес вільно гасає двором багатоповерхівки. І напад на дівчинку, виявляється, був не єдиним.

Журналісти ТСН з'ясували, що рішення суду про вилучення собаки у районну виконавчу службу надійшло сім місяців тому. Заступник керівника довго переглядає папери та каже, що його не виконали, бо суд не надав додатковий протокол.

Юристи кажуть, що є усі підстави ініціювати кримінальне провадження через невиконання рішення суду. Це батьки Лізи і збираються зробити, аби донька нарешті перестала боятися виходити у двір.