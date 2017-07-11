У двох школах Харкова з'являться сучасні стадіони і спортивний зал
15:46, 11 липня 2017Суспільство
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У 58-й школі зроблять майданчики для занять баскетболом та футболом.
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У 28-й школі ремонт стадіону також фінансується з міського бюджету \ фото УНІАН
У школі № 58, ящо знаходиться у Московському районі, проходить реконструкція стадіону та спортивного залу. Також у Харкові ремонтують стадіон холодногірській школи № 28, передає 057.ua.
Читайте такожУ Хорошеві завершили термосанацію гімназіїУ 58-й школі планують зробити майданчики для занять баскетболом та футболом, а також встановити тренажери, столи для тенісу і реслінг.
«Ремонт буде завершено до початку навчального року. Реконструкція стадіону в 58-й школі фінансується міською владою, а ремонт спортивного залу – благодійною організацією. У 28-й школі ремонт стадіону також фінансується з міського бюджету», - говорить представник прес-служби Харківської міської ради Ірина Кущенко.
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