В Одесі шоколадний чоловік встановив рекорд

В Одесі під час святкування Всесвітнього дня шоколаду сьогодні встановлено рекорд України з виготовлення найвищої шоколадної композиції.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок в історичному центрі міста, на вулиці Рішельєвській, зареєстровано новий Національний рекорд України - «Найвищу шоколадну композицію».

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Вона становить собою фігуру чоловіка, «одягненого» в білу футболку та кухарський ковпак, чорний фартух, коричневі штани, на ногах - чорні кросівки з білою підошвою. В руках - глобус, виконаний у натуральному кольорі (відтінки синього і бежевого).

Рекорд офіційно зареєстровано представником Книги рекордів України Дмитром Яїцьким. Відповідний сертифікат вручили шефові-шоколатьє однієї з майстерень шоколаду Руслану Громаковському, який є автором ідеї і творцем композиції.

Композиція уособлює кондитера. У руці він тримає глобус - символ 45 країн, в яких вже «скуштували одеський шоколад».

Висота статуї - 2 метри і 4 см. Як зазначив шеф-шоколатьє, на виготовлення, яке зайняло близько 80 днів, пішло близько 40 кг бельгійського шоколаду.

Громаковський розповів, що композиція складається винятково з шоколаду, без застосування будь-якої кріпильної арматури.

«Все зроблено винятково з шоколаду. Все - ручна робота», - наголосив Громаковський.

Всім, хто прийшов подивитися на рекорд, організатори пригощають солодощами, проводять безкоштовні майстер-класи тощо.

Довідка УНІАН. З 1995 року 11 липня з ініціативи французьких шоколатьє відзначають World Chocolate Day - Всесвітній день шоколаду.