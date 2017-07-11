Свято ласунів: сьогодні відзначається Всесвітній день шоколаду (відео)

11 липня любителі солодощів відзначають Всесвітній день шоколаду. Вважається, що першими навчилися робити шоколад ацтеки, вони називали його «їжею богів». Іспанські конкістадори охрестили ласощі «чорним золотом» і їли його для підвищення витривалості. У середньовіччі споживання шоколаду в Європі було доступно тільки аристократам.

У матері Терези була пристрасть до шоколаду. А мадам Помпадур була впевнена, що лише шоколад може розпалити вогонь пристрасті. Наукою встановлено, що у шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню.

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Темні сорти цих солодощів стимулюють викид ендорфінів — гормонів щастя. Існує гіпотеза, що шоколад має «протираковий» ефект та здатен сповільнювати процеси старіння. У шоколаді міститься багато магнію, калію, кальцію, вітамінів групи В та заліза. Поїдання десерту знижує навантаження на серце, зміцнює м'язи і нервову систему, а його запах піднімає настрій та заспокоює.