Адвокат родичів загиблих у катастрофі МН17 пообіцяв, що змусить Кремль відповісти за скоєне

Президент Росії Володимир Путін повинен "спокутувати провину" перед загиблими на малазійському літаку MH17, який був збитий на сході України в липні 2014 року. Про це заявив американський адвокат Джером Скіннер, який представляє інтереси жертв з Австралії, Малайзії, Новій Зеландії та Нідерландів, у відкритому листі Путіну, оприлюдненому в австралійській газеті Sydney Morning Herald у середу, 12 липня, пише Deutsche Welle.

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"Мої клієнти чекають вже три роки, пан Путін. Досі ніхто не поніс ніякої відповідальності. Хіба ви не відчуваєте, що така трагічна втрата заслуговує на пояснення? Ви - єдиний чоловік, який може виправити ситуацію", - пише Скіннер. Він попередив, що використовує Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) і будь-які доступні інстанції, щоб "привернути Кремль до відповіді". "Зустріньтеся зі мною і искупите провину перед жертвами цієї трагедії", - закликав Скіннер Путіна.

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Відкритий лист Джерома Скіннера було оприлюднено через тиждень після того, як країни, що беруть участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна домовилися, що будь-які судові розгляди у справі про загибель літака будуть здійснюватися в рамках системи юстиції Нідерландів. За даними попереднього розслідування, в полі зору органів юстиції за "активну роль у цій трагедії перебувають близько 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.



