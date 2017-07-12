Адвокат родичів загиблих у катастрофі МН17 пообіцяв, що змусить Кремль відповісти за скоєне
Путін повинен спокутувати провину перед загиблими в результаті знищення малайзійського авіалайнера над Україною, заявив адвокат жертв катастрофи Джером Скіннер.
Президент Росії Володимир Путін повинен "спокутувати провину" перед загиблими на малазійському літаку MH17, який був збитий на сході України в липні 2014 року. Про це заявив американський адвокат Джером Скіннер, який представляє інтереси жертв з Австралії, Малайзії, Новій Зеландії та Нідерландів, у відкритому листі Путіну, оприлюдненому в австралійській газеті Sydney Morning Herald у середу, 12 липня, пише Deutsche Welle.
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"Мої клієнти чекають вже три роки, пан Путін. Досі ніхто не поніс ніякої відповідальності. Хіба ви не відчуваєте, що така трагічна втрата заслуговує на пояснення? Ви - єдиний чоловік, який може виправити ситуацію", - пише Скіннер. Він попередив, що використовує Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) і будь-які доступні інстанції, щоб "привернути Кремль до відповіді". "Зустріньтеся зі мною і искупите провину перед жертвами цієї трагедії", - закликав Скіннер Путіна.
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Відкритий лист Джерома Скіннера було оприлюднено через тиждень після того, як країни, що беруть участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна домовилися, що будь-які судові розгляди у справі про загибель літака будуть здійснюватися в рамках системи юстиції Нідерландів. За даними попереднього розслідування, в полі зору органів юстиції за "активну роль у цій трагедії перебувають близько 100 осіб.
Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.
Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.