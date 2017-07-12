В Одесі помер один із постраждалих під час вибуху на нафтобазі 5 липня

В Одесі сьогодні помер один із постраждалих внаслідок вибуху й пожежі на нафтобазі 5 липня. Про це у Facebook повідомили представники громадськості, які надають потерпілим допомогу в опіковому відділенні лікарні.

Читайте такожВ Одеській області загорівся бензовоз: постраждали три людини (фото)Зокрема, як зазначила волонтер Катерина Ножевнікова, у середу помер Роман Кобзар, який під час вибуху бензовозу отримав опіки 90% шкірних покривів.

Лікування потерпілого в повному обсязі оплачували роботодавці, волонтери організували збір крові.

Донорами стали багато городян, у тому числі, підрозділ Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Медики зробили все можливе, на жаль, врятувати його не вдалося», - повідомили волонтери.

За інформацією компанії SOCAR, на нафтобазі «Світанок Оіл Трейд» (вул. Залізничників, 16, с. Усатове, Одеська область) 5 липня вибухнув бензовоз OKKO.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в селищі Усатове Біляївського району Одеської області під час пожежі на нафтобазі постраждали водій бензовоза і оператор нафтобази. Повідомлялося, що на території нафтобази загорівся бензовоз на зливний естакаді. Площа займання становила 100 кв. метрів. Існувала загроза поширення вогню на резервуари з пальним.