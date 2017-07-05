Пожежу на нафтобазі під Одесою загасили, є постраждалі (фото)
14:05, 05 липня 2017Інциденти
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Постраждали водій бензовозу і співробітник нафтобази.
Рятувальники загасили пожежу на території нафтобази під Одесою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Повідомлення про пожежу бензовоза на зливній естакаді, у Біляївському районі поблизу Одеси на залізничній станції на території нафтобази надійшло об 11:30. Пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували.
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"Попередньо, в результаті події постраждало 2 особи (водій бензовозу і працівник нафтобази)", - зазначили у відомстві. До гасіння пожежі було залучали 60 осіб.
Раніше в Одесі під час пожежі біля санаторію постраждали чотири людини.
В Одесской области взорвался и полностью сгорел бензовоз
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