У Житомирському центрі допомоги бійцям АТО вже розглянули майже 6 тисяч звернень – ОДА

З початку роботи центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Житомирській облдержадміністрації вже розглянуто 5 тис 899 звернень від бійців та членів їх родин. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у центрі допомоги учасникам АТО при Житомирській облдержадміністрації, за оперативними даними, вже розглянули 5 тис 899 звернень від бійців та членів їх родин за весь час його роботи - з березня 2015 року по липень 2017 р.

У 2017 році до центру надійшло 746 звернень, з яких повністю вирішено – 665, що становить 89%.

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«Решту не було вирішено здебільшого через те, що часто звернення учасників антитерористичної операції включають в себе одразу декілька питань, вирішити які одночасно просто неможливо», - пояснили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Звертаються бійці з різних причин: отримати консультативну допомогу щодо санаторно-курортного лікування та стоматологічних послуг, щодо медичного обслуговування та матеріальної допомоги. Також цих людей турбують питання професійної адаптації та пошуку спеціальності, працевлаштування, пенсійного забезпечення, земельних та житлових питань, юридичних послуг, отримання психологічної допомоги, тощо.

Як повідомляв УНІАН, центр учасників АТО при облдержадміністрації вже неодноразово організовував екскурсії для дітей бійців.