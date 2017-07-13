Львів’янин затримав трьох вандалів під час осквернення єврейського меморіалу (фото)

Мешканець Львова не дав хуліганам паплюжити меморіал у своєму місті.

Як повідомляє Патрульна поліція Львова на своїй сторінці у Facebook, сьогодні, близько 1 години ночі, патрульним надійшло повідомлення від громадянина, який виявив та зупинив трьох осіб, які пошкодили фарбою пам’ятну споруду, меморіал на вулиці Староєврейській.

«Патрульні прибули на місце, де зустріли заявника. Чоловік розказав, що йшов по вулиці та побачив, як троє молодиків почали розмальовувати фарбою одну з плит. Він їх зупинив, забрав фарбу та попередив, щоб вони нікуди не втікали, адже поліція вже їде. Патрульні встановили особи порушників, це були хлопці 15, 17 та 20 років. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце - зафіксувала це порушення», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, патрульні заставили хлопців cтерти написи, які вони залишили. Порушників запросили до Галицького відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Львові вчинено два акти вандалізму щодо єврейської спадщини: спочатку невідомі кинули "коктейль Молотова" в діючу синагогу на вул. Братів Міхновських, 4, а також було написано образливі вислови на синагозі, що на вул. Вугільній, 3.