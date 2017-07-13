Товариш комбриг загрався: бійці 54-ї ОМБР звинуватили командира у шахрайстві та оголосили голодування

У Харківській області на полігоні в Башкирівці під Чугуєвом частина військових 54-ї бригади 12 липня оголосила голодування. Про це на своїй сторінці у Facebook написала військовослужбовець 54 ОМБр Яна Червона.

Вона зазначила, що такий крок бійців зумовлений тим, о командування переводить військових в інші частини на підставі неіснуючих рапортів.

«… бійцям були вручені накази на переведення їх по 6 різним бригадам ВСУ ... У наказі чітко вказано "на підставі рапорту бійця" .... так от, товаришу комбриг загрався, рапортів не було ... На обличчя факт шахрайства з боку бригади для знищення добровольців», - написала вона.

Бійці стверджують, що комбриг порушив правила проходження військової служби.

"За наказами ми вимагаємо повного розслідування, на підставі яких рапортів бригада так підметушилися", - написала жінка.

Пізніше на сторінці Сухопутних військ у Facebook з'явилось повідомлення, що для з'ясування причин і обставин ситуації, яка склалася в 54-й окремій механізованій бригаді з переміщенням військовослужбовців бригади до інших військових частин, командувачем військ оперативного командування «Схід» прийнято рішення відправити до бригади комісію.

"Питання щодо переміщення особового складу бригади буде ретельно вивчено офіцерами оперативного командування «Схід». За результатами роботи комісії буде прийнято остаточне рішення щодо переміщення бійців бригади", - йдеться у повідомленні.