На Житомирщині поліція супроводжує паломників до Бердичева на дводенне релігійне свято

На Житомирщині паломники йдуть у Бердичів на свято Матері Божої Святого Скапулярія.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, «наразі територією області відбувається піша хода римо-католицьких парафіян, які рухаються до Бердичева, де 15 та 16 липня відбудуться богослужіння з нагоди відзначення свята Матері Божої Святого Скапулярія, поліцейські забезпечують безпеку учасників релігійного заходу та правопорядок».

У Бердичів колони паломників до санктурії Матері Божої Бердичівської прибувають з Хмельниччини, Київщини, Вінниччини, а також з Баранівського, Романівського районів Житомирщини, з міста Коростишева та Андрушівки. Очікувана кількість учасників - близько 5 тисяч вірян.

Нині поліцейські супроводжують вірян територією області для їх безпеки на дорогах, а також для попередження будь-яких правопорушень.

Також правоохоронці посилять заходи безпеки безпосередньо 15-16 липня у Бердичеві. Там під час дводенних богослужінь правопорядок забезпечуватимуть близько 100 працівників поліції.

Нагадаємо, влітку у Бердичеві щороку відбувається значне релігійне свято Матері Божої Бердичівської. Також у місті є чудотворна ікона з такою назвою.

Ікона Матері Божої Бердичівської (ІV століття)— чудотворна ікона Божої Матері, головна католицька святиня України та Полісся. Коронована 28 січня 1753 року Папою Бенедиктом ХІV. Оригінал не зберігся. Копія написана краківською художницею — реставраторкою полотен Боженою Мусі-Совінською в 1990 році, коронована у липні 1998 року Папою Іваном-Павлом II. Ікона знаходиться в головному вівтарі костелу Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними.