"Слов'янський базар": в соцмережах розкритикували жовті тюльпани Корольової і українського ведучого Євробачення

Дитяча письменниця і громадська активістка Лариса Ніцой обурилася з приводу участі українських ведучих і виконавців у фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську.

У Facebook вона написала, перебуваючи в гостях у мами побачила уривок урочистого відкриття фестивалю у Вітібську, який транслювався на одному з українських телеканалів. На сцені одночасно перебували ведучі з України, Білорусі та Росії.

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"Друзі, як вважаєте, Українським виконавцям треба було туди їхати? Засновники Білорусь-Росія-Україна. Ведучі України посміхаються ведучим Росії. Сказано ж, дружба. Все у нас нормально", - зазначила Ніцой.

Зазначимо, що співведучим конкурсу був Тимур Мірошниченко, який також був співведучим "Євробачення-2017" в Києві.

Пост письменниці зібрав безліч коментарів, у більшості з яких користувачі мережі підтримують її точку зору про неприпустимість таких вчинків.

Користувачі підкреслили, що і Королева і "Слов'янський базар" - "совок безсмертний".