У повному складі легендарний Depeche Mode прибув до Києва (відео)

Незважаючи на госпіталізацію соліста в Мінську, в Київ колектив прибув у повному складі. Зняти перші секунди перебування рокерів в Україні вдалося ТСН.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 19 липня в рамках світового туру Global Tour Spirit Depeche Mode виступлять із концертом у Києві. Грандіозний концерт відбудеться на НСК "Олімпійський" о 19:45. Але напередодні стало відомо, що виступ Depeche Mode в Києві міг не відбутися. 17 липня концерт у Мінську довелося скасувати. А все тому, що фронтмена групи Дейва Гаана госпіталізували в одну з лікарень білоруської столиці з кишковим розладом.